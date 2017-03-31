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国际财经 | 2017年 3月 31日 星期五 12:18 BJT

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变

路透悉尼3月31日 - 一项路透调查周五显示，预计澳洲央行下周确定会维持隔夜拆款利率在1.5%的纪录低点。

所有50位受访分析师均认为，澳洲央行4月4日政策会议料将按兵不动。

绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王颖)

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