分析师看澳洲央行降息至纪录低点1.75%

路透悉尼5月3日 - 澳洲央行周二降息25个基点至纪录低位1.75%，为一年来首次放宽政策，以期抑制澳元涨势，并使经济摆脱不断滋生的通缩威胁。

决议公布后，澳元兑美元跌逾0.01美元，市场原本预期此次会议采取行动的可能性为50%。

路透访问的51位分析师中，有18位预计本周降息，大多数预期会维持利率不变。市场也反映了对降息机率约为50%的预期。

关键点：

* 澳洲央行降息至1.75%，为一年来首次放宽政策

* 澳洲央行称，之前信息显示通胀压力大于预期。再加上劳动成本增长非常低迷，且其他国家的成本压力也非常低，意味着通胀前景低于此前预期

* 澳洲央行称，澳元升值可能令经济调整变得更复杂

* 央行委员会认为，在本次会议上放宽货币政策，将可改善经济的持续成长前景，使通胀随着时间推移回归目标。

以下为分析师评论：

澳洲联邦银行(CBA)首席分析师MICHAEL BLYTHE：

我们之前预估澳洲央行会维持政策不变，由此观之结果出人意外。显然这全出自于通胀考量。从他们先前的声明当中，很难找到其他降息的理由。但显然他们对于各种风险的担心程度足以促使他们认定有必要进一步降息。

单单降息一次很难会有很大的效果，因此必须思考接下来再降息的可能性随着上升，很大程度上与之后通胀前景变化状况有关，或许要等到6月当季消费者物价指数(CPI)出炉。因此8月很明显会是这类考量的时间点。我认为经济并没有再次降息的需求。

RBC CAPITAL MARKETS资深经济分析师SU-LIN ONG：

我们原本预期下半年降息两次，结果来得稍微早了一点，但我们并没有那么觉得意外。说到底，通胀率大幅低于目标，以及通胀率预估可能下修，促成了今天的降息。

虽然对于通胀率低于目标现象是否会持续，央行提供的前瞻指引有限，但显然有进一步宽松的空间。央行对于就业市场的措词看起来有点降级，这明显也是关键。

我们原本预期下半年降息两次，结果其中之一提早发生。现在还剩下一次降息，所以我们仍预估到年底时指标利率在1.5%。

安保资本投资首席分析师SHANE OLIVER

我认为主要的触发因素是上周公布的通胀数据。不管是整体通胀率还是基本通胀率，都远低于目标水平，澳洲央行不得不修改预估，并相应下调利率。

央行还提到了澳元升值的影响，因此这也是一个原因。

我倾向于认为，很可能还会再次降息，但或许还要等上几个月的时间。8月行动最有可能。

市场反应：

澳元兑美元跌逾0.01美元，至0.7587。银行间利率期货大涨，市场为此次降息进行调整，并臆测未来几个月再次降息的机率。

背景：

--上周对可能降息的猜测燃起，当时数据显示第一季通胀放缓远超预期。

--核心通胀率降至1.5%，低于澳洲央行的长期目标区间2-3%，推高实质利率，令政策宽松度下降。

--澳元汇率也高于澳洲央行乐见水平，一些分析师认为有理由至少进行一次降息，以抵消资金情况趋紧。

--不过经济活动整体较好，2015年经济意外增长3%，最近失业率降至5.7%。

--澳洲央行一直不愿进一步放松，不愿冒贷款催生房价泡沫的风险，因此对该行是否降息的预期势均力敌。(完)