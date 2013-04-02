澳洲央行：维持指标利率在3.0%不变，符合外界普遍预期

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透悉尼4月2日 - 澳洲央行周二维持隔夜拆款利率在纪录低点3.0%不变，该举措符合外界的普遍预期，因全球经济前景好转，且有迹象显示之前几次降息已经对经济发挥作用。
澳洲央行在月度政策会议之后发布声明，要点如下：
* 澳洲央行宣布维持指标利率在3.00%不变
* 澳洲央行称，在必要情况下有放宽货币政策的空间
* 澳洲央行称大宗商品价格仍然位居高位
* 澳洲央行：全球经济成长下行风险减
* 澳洲央行：通胀在目标范围内
* 澳洲央行：中国经济成长稳定在相对强劲的水平上
* 澳洲央行：自然资源的出口有所增强
* 澳洲央行称信贷需求仍然很低
* 澳洲央行：资源领域以外的投资温和增长
* 澳洲央行称资源投资接近顶点，其它领域的投资有增强空间
* 澳洲央行：有迹象显示大幅放宽政策正在对经济产生影响。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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