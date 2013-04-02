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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 11:48 BJT

澳洲央行：维持指标利率在3.0%不变，符合外界普遍预期

路透悉尼4月2日 - 澳洲央行周二维持隔夜拆款利率在纪录低点3.0%不变，该举措符合外界的普遍预期，因全球经济前景好转，且有迹象显示之前几次降息已经对经济发挥作用。

澳洲央行在月度政策会议之后发布声明，要点如下：

* 澳洲央行宣布维持指标利率在3.00%不变

* 澳洲央行称，在必要情况下有放宽货币政策的空间

* 澳洲央行称大宗商品价格仍然位居高位

* 澳洲央行：全球经济成长下行风险减

* 澳洲央行：通胀在目标范围内

* 澳洲央行：中国经济成长稳定在相对强劲的水平上

* 澳洲央行：自然资源的出口有所增强

* 澳洲央行称信贷需求仍然很低

* 澳洲央行：资源领域以外的投资温和增长

* 澳洲央行称资源投资接近顶点，其它领域的投资有增强空间

* 澳洲央行：有迹象显示大幅放宽政策正在对经济产生影响。(完)
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