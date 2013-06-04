澳洲央行：维持利率在2.75%的记录低点不变

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
路透悉尼6月4日 - 澳洲央行周二维持指标利率在2.75%的记录低点不变。市场先前普遍预期央行会按兵不动，因为该行一个月前刚刚降息。
澳洲央行在举行月度政策会议后宣布上述决定。分析师先前大多预计央行本周会维持利率稳定，不过许多人仍预期央行在未来数月会进一步放宽政策。(完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静