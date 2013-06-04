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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 12:38 BJT

澳洲央行：维持利率在2.75%的记录低点不变

路透悉尼6月4日 - 澳洲央行周二维持指标利率在2.75%的记录低点不变。市场先前普遍预期央行会按兵不动，因为该行一个月前刚刚降息。

澳洲央行在举行月度政策会议后宣布上述决定。分析师先前大多预计央行本周会维持利率稳定，不过许多人仍预期央行在未来数月会进一步放宽政策。(完)
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