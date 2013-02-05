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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 11:40 BJT

澳洲央行: 维持利率在3%不变,称全球经济增长的下行风险似在减弱

路透悉尼2月5日 - 澳洲央行周二维持指标利率在3.0%不变,并表示:

* 全球经济增长的下行风险看来在减弱

* 中国增长已企稳,步伐相对强劲

* 近几个月一些大宗商品价格已经上涨

* 资源投资即将见顶

* 其他领域的需求有更大增强空间.(完)
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