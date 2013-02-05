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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 11:47 BJT

澳洲央行: 维持利率不变是稳健的作法,通胀可能与目标相符

路透悉尼2月5日 - 澳洲央行周二维持指标利率在3.0%不变,并表示:

* 维持利率不变是稳健的作法

* 将近期数据和过去的宽松政策纳入了考量

* 澳元汇率仍高于预期

* 未来一年经济成长可能将略低于趋势

* 2012年放松政策的全部效果需要时间来显现

* 通胀水平允许在必要时进一步放松政策

* 通胀可能与目标相符.(完)
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