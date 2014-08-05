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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 12:40 BJT

澳洲央行：维持利率在2.5%不变，未来料继续保持

路透悉尼8月5日 - 澳洲央行周二宣布维持利率在2.5%不变，并暗示一段时期内将继续维持政策不变。自澳洲央行上次降息，至今已经整一年。

澳洲央行在周二的政策会议之后宣布上述决定。此前路透调查中访问的所有24位分析师均预计利率将维持不变。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
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