澳洲央行：维持利率在2.5%不变，未来料继续保持

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透悉尼8月5日 - 澳洲央行周二宣布维持利率在2.5%不变，并暗示一段时期内将继续维持政策不变。自澳洲央行上次降息，至今已经整一年。
澳洲央行在周二的政策会议之后宣布上述决定。此前路透调查中访问的所有24位分析师均预计利率将维持不变。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。