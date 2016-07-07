标普将澳洲评级展望下调至负面 目前评级为AAA

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透悉尼7月7日 - 标准普尔周四将澳洲主权信用评级展望从稳定下调至负面，目前对澳洲评级为AAA。标普称最近澳洲选举结果削弱了政府的预算状况。
“负面展望说明，我们认为如果不实施更为有力的财政政策决定，大量政府预算赤字情况可能持续数年且几无改善，”标普表示。
“预算赤字持续，可能与澳洲外部负债高企的情况不相容，进而与‘AAA’评级不符。”
标普可能调降评级的警告，对澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)来说是一大冲击。
“我们未来六至12个月将继续关注，继任抑或是新任政府在参议院和众议院通过收入和支出举措的能力，”标普称。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。