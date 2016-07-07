标普将澳洲评级展望下调至负面 目前评级为AAA

路透悉尼7月7日 - 标准普尔周四将澳洲主权信用评级展望从稳定下调至负面，目前对澳洲评级为AAA。标普称最近澳洲选举结果削弱了政府的预算状况。

“负面展望说明，我们认为如果不实施更为有力的财政政策决定，大量政府预算赤字情况可能持续数年且几无改善，”标普表示。

“预算赤字持续，可能与澳洲外部负债高企的情况不相容，进而与‘AAA’评级不符。”

标普可能调降评级的警告，对澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)来说是一大冲击。

“我们未来六至12个月将继续关注，继任抑或是新任政府在参议院和众议院通过收入和支出举措的能力，”标普称。(完)