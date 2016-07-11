澳洲评等：穆迪警告称，预算僵局将对澳洲评级有负面影响

路透悉尼7月11日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周一表示，若澳洲在处理预算赤字问题时出现任何政治僵局，则可能对该国的顶级债信评级产生负面影响。

“若有迹象显示，由于参议院的分裂状态，联合政府在财政整固和宏观经济政策措施方面基本达不成协议，则将对评级产负面影响，”穆迪在一份声明中说。

“相反，若有证据显示措施能有效削减澳洲预算赤字，并表明政府债务企稳，则将支撑澳洲债信评级。”

虽然澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导的联合政府赢得大选，但在参议院并不拥有多数席位。

上周，标准普尔将澳洲评级展望下调至负面。 (完)