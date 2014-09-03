澳洲央行：继续降息可能进一步推高房价，是不明智的--总裁史蒂文斯

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
“央行的理解是，就业市场存在一定程度的闲置劳动力，要过段时间才会见到失业持续减少；央行持有这种看法已经有一段时间了，”史蒂文斯称。
他指出，领先指标显示，继第二季经济放缓后，本季经济将继续增长。
根据政府周三公布的数据，第二季经济较上季增长0.5%。第一季经济为劲增1.1%。
“把这两个季度的数据联合起来看，就会发现经济温和增长，”史蒂文斯称，“我们可以问问最近发生了什么。答案就是经济在持续增长。”
调查显示矿业以外产业扩大支出计划，但史蒂文斯表示他倾向看到的是，随着时间的推移，增长更加强劲。(完) (编译/审校 徐文焰/王颖/许娜/高琦/张明钧)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。