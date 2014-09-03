澳洲央行：继续降息可能进一步推高房价，是不明智的--总裁史蒂文斯

“央行的理解是，就业市场存在一定程度的闲置劳动力，要过段时间才会见到失业持续减少；央行持有这种看法已经有一段时间了，”史蒂文斯称。

他指出，领先指标显示，继第二季经济放缓后，本季经济将继续增长。

根据政府周三公布的数据，第二季经济较上季增长0.5%。第一季经济为劲增1.1%。

“把这两个季度的数据联合起来看，就会发现经济温和增长，”史蒂文斯称，“我们可以问问最近发生了什么。答案就是经济在持续增长。”