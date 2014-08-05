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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 14:26 BJT

《焦点》澳洲央行维持利率在2.5%不变，未来料一段时间内保持

此次经济若出现萎缩，则主要是人为因素造成，艾保德的保守派政府5月公布的严苛预算案打压了消费者的信心。

政府撙节言论严重挫伤了消费者信心，并使4-5月零售支出下降。

虽然澳洲统计局数据显示，6月零售销售反弹0.6%，但损害已经无法挽回，第二季经通胀调整的零售销售下降0.2%。

实质销售下降并不多见，上次出现在2012年，对澳洲经济不是好消息。零售行业占澳洲年度经济产出的17%。

此外，零售业还是澳洲第二大雇主，提供了约10%的工作岗位。

苏格兰皇家银行资本市场资深分析师Su-Lin Ong称，“澳洲经济面临不少阻碍，包括收入增长更为缓慢、就业市场喜忧参半、财政趋紧且信心不足。”

“增长出现拐点、澳元汇率偏高以及通胀前景良好，仍将澳洲央行今后的主要措辞。”(完)
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