《焦点》澳洲央行维持利率在2.5%不变，未来料一段时间内保持

美国股市：开盘上涨，因科技股和银行股上扬
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
此次经济若出现萎缩，则主要是人为因素造成，艾保德的保守派政府5月公布的严苛预算案打压了消费者的信心。
政府撙节言论严重挫伤了消费者信心，并使4-5月零售支出下降。
虽然澳洲统计局数据显示，6月零售销售反弹0.6%，但损害已经无法挽回，第二季经通胀调整的零售销售下降0.2%。
实质销售下降并不多见，上次出现在2012年，对澳洲经济不是好消息。零售行业占澳洲年度经济产出的17%。
此外，零售业还是澳洲第二大雇主，提供了约10%的工作岗位。
苏格兰皇家银行资本市场资深分析师Su-Lin Ong称，“澳洲经济面临不少阻碍，包括收入增长更为缓慢、就业市场喜忧参半、财政趋紧且信心不足。”
“增长出现拐点、澳元汇率偏高以及通胀前景良好，仍将澳洲央行今后的主要措辞。”(完)
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。