澳洲央行：政策前景维持不变，调降经济增长和通胀预测

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
澳洲央行还强调了国内经济面临的不确定性，其中关键之一是矿业投资减少的时间和程度，以及资源出口和非矿业行业如何弥补这个缺口。
澳洲央行称，“非矿业经济未来一年预计将略有改善，但矿业投资减少的影响预计比当前更为严重，且液化天然气出口预计在预测期间的后期才会明显增长。”
汇率方面，澳洲央行称澳元仍处于历史高位，且并未如预期般下跌，即使商品价格下滑，且澳洲与其他多数发达经济体之间的利差已经缩窄。
澳洲央行还称，目前低利率正在产生效果，表现在楼市强劲、住宅投资增加和消费增长。
澳洲央行的下次政策会议将在9月2日举行。(完)
(翻译 石冠兰/张荻； 审校 徐文焰/白云/于春红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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