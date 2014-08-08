澳洲央行：政策前景维持不变，调降经济增长和通胀预测

澳洲央行还强调了国内经济面临的不确定性，其中关键之一是矿业投资减少的时间和程度，以及资源出口和非矿业行业如何弥补这个缺口。

澳洲央行称，“非矿业经济未来一年预计将略有改善，但矿业投资减少的影响预计比当前更为严重，且液化天然气出口预计在预测期间的后期才会明显增长。”

汇率方面，澳洲央行称澳元仍处于历史高位，且并未如预期般下跌，即使商品价格下滑，且澳洲与其他多数发达经济体之间的利差已经缩窄。

澳洲央行还称，目前低利率正在产生效果，表现在楼市强劲、住宅投资增加和消费增长。

澳洲央行的下次政策会议将在9月2日举行。(完)