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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 08:11 BJT

澳洲央行：维持利率稳定有其价值，澳元下跌的风险遭到低估

路透悉尼8月20日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三在国会作证时称：

* 维持利率稳定有其价值

* 留意有时间让刺激政策发挥作用

* 经济预估可能最终显示较保守

* 大多数劳动市场领先指标今年似乎有些改善

* 近期内经济成长将略低于趋势

* 矿业投资明年可能会加速下滑

* 澳元并未发挥对经济应有的助益

* 非矿业活动的成长增加

* 通胀将与目标一致

* 还需一段时间才会见到失业率下降

* 澳元下跌的风险遭到低估

* 鉴于美国经济正在复苏，美元却未走高令人困惑

* 如果有作用，对澳元干预是政策工具的一部分

* 迄今尚未考虑动用干预

* 若确实考虑干预，将不会提前警告

* 目前经济不需要严格的财政紧缩

* 中期会有预算问题

* 近期失业率数据疲弱，难以解读 (完)
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