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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 09:06 BJT

澳洲央行：中国楼市和澳元偏高是经济面临的主要风险--季度货币政策报告

澳洲央行称，尽管最近澳元贬值，但仍高于多数基本价值的预估，尤其是在主要大宗商品价格大跌的情况下。

“汇价降低将有助于经济增长更加平衡，”该行称。

不过央行指出，日本央行进一步扩大规模已然庞大的经济刺激计划，以及日本政府退休金投资基金(GPIF)增持外国资产，可能导致资本流动，或使“澳元维持在高于实际经济基本面的水平”。

该行指出，中国房地产市场持续大幅度下滑，可能打击澳洲大宗商品出口需求和价格。

“如果中国钢铁产量进一步大幅走软，而全球铁矿石和焦煤产量又没有降低，大宗商品价格可能进一步走弱。这可能影响澳洲矿商的收入，”澳洲央行称。

在这种情况下，生产成本高的澳洲矿商可能被迫关闭不盈利的矿山，尤其是煤炭行业，这导致出口减少。

澳洲央行指出，虽然中国政府近来已经采取一些行动支撑房地产市场，但这些行动是否足以避免该行业持续下滑还有待观察。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 白云/张涛/张若琪)
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