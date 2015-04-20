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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 06:51 BJT

澳洲央行：总裁称降息措施的潜能愈加有限，但并非“毫无用处”

史蒂文斯称，家庭对债务进行了适当管理，但“债务负担大幅增加”会让他感到“不安”。

有关中国经济，史蒂文斯表示：“我们肯定与其他国家一样密切关注中国，必然会有一些不确定性来自于此。我可能仍然比一些人更乐观一些，因为我认为中国经济不会崩溃。”

他表示，中国“有万全准备”调整经济，但也是“进行当中，肯定没办法确定结果如何。”中国与澳洲有紧密的贸易往来，该国3月出口萎缩15%。

史蒂文斯还表示，如果澳元没有继续贬值，他会感到“意外”。史蒂文斯在事先准备的讲话中称，汇率“很可能”逐渐进一步下跌。

“如果澳元没有再跌一些，我真会感到有点意外，”他称。澳元兑美元 最新下跌0.8%，报0.7723美元。(完) (编译 张涛/王丽鑫；审校 戴素萍)

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