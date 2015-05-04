重温稿-澳洲经济：央行料降息，以缓解澳元汇率偏高及投资疲弱的影响

* 澳洲央行周二0430GMT可能降息至2%

* 企业投资令人失望且澳元升值，支持央行出台刺激举措

* 住宅建筑强劲且就业市场数据改善，令是否进行刺激的机率相当

路透悉尼5月4日 - 澳洲央行周二可能进行今年第二次降息，以缓解本币汇率偏高和企业投资低迷的问题。

路透对27名分析师的调查显示，约20名预计澳洲央行将降息至2.0% ，银行间利率期货<0#YIB:>反映降息机率约为64%。

周一公布的数据显示，3月新屋建筑许可攀升至历史高位，表明目前处在纪录低位的利率起到扶助经济的作用。

多户住宅建筑许可较上年同期至少增长59%，激励家庭支出，惠及建筑部门就业增长。

澳洲4月整体招聘广告反弹至两年半高位，这与最近强劲的就业数据一起为澳洲就业市场勾勒出一幅乐观景象。

不过哪个数据都不是通胀将阻碍进一步放宽政策的迹象。

澳洲4月TD-MI通胀指标进一步放缓，物价上涨速度降至逾10年来最慢，这是令人关注的变化，近年来澳洲国内通胀一直居高不下。

尽管澳洲央行对于3月与4月的降息预期大打迷糊仗，不过这次似乎有大致较为明确的迹象，因澳元近期走扬。

澳元/美元 上周突破0.80美元，触及三个月高位，因一系列美国数据疲软，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早可能6月开始升息的臆测受挫。

澳元走扬对铁矿石价格尤其不利，铁矿石价格已腰斩至每吨60美元以下，企业获利与税收皆蒙受打击。铁矿石是澳洲单一最大出口创汇产品。

下周澳洲国库部长霍基提交2015/16预算案时，对政府财政方面的冲击将昭然若揭，直至2020年底之前，澳州预算可能皆为赤字的状况。

资源价格下跌也让已然黯淡的矿业投资前景蒙阴，其他行业也几乎没有显现回暖的迹象。

澳洲央行4月政策会议记录显示，政策委员会一直在警告企业支出今年有可能还会下降，这点明显有别于前几个月，显示情况恶化。

这一转变促使西太平洋银行首席经济学家Bill Evans预测，澳洲央行5月8日发布季度政策展望时，将再次降低对经济增长的预估。

“如果我们是对的，且央行政策委员会已决定调降今明两年的经济增长预估，那央行如果决定不降息，就会显得特别奇怪，”Evans说。

他预测，如果降息，将会是当前宽松周期的最后一次，但如果有必要，不排除央行采取进一步行动的可能。