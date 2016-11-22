澳洲经济：矿业州前景向好，曾因大宗商品跌价承压沉重--央行

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
他说，甚至矿业之外的产业也以收紧投资做出回应，这掩盖了新南威尔士和维多利亚等州支出的增长。
然而，肯特认为仍有理由保持乐观。他预计长期以来矿业投资的萎缩已经大约完成了80%，这消除了拖累经济活动的一个因素。
煤、铁矿石等主要出口商品价格反弹，也提升了澳洲的贸易条件。
“如果我们的预测准确，贸易条件将由近年来的巨大阻力转为略微顺风，给名义需求的增长提供一些支持，”肯特说。
另一方面，对矿业曝险较少的州，比如新南威尔士、塔斯马尼亚和维多利亚已经出现经济活动改善迹象，而人口明显增长也使维多利亚州进一步受益。(完)
(编译/审校 刘秀红/汪红英/李春喜/高琦/艾茂林)
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