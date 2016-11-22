澳洲经济：矿业州前景向好，曾因大宗商品跌价承压沉重--央行

他说，甚至矿业之外的产业也以收紧投资做出回应，这掩盖了新南威尔士和维多利亚等州支出的增长。

然而，肯特认为仍有理由保持乐观。他预计长期以来矿业投资的萎缩已经大约完成了80%，这消除了拖累经济活动的一个因素。

煤、铁矿石等主要出口商品价格反弹，也提升了澳洲的贸易条件。

“如果我们的预测准确，贸易条件将由近年来的巨大阻力转为略微顺风，给名义需求的增长提供一些支持，”肯特说。

另一方面，对矿业曝险较少的州，比如新南威尔士、塔斯马尼亚和维多利亚已经出现经济活动改善迹象，而人口明显增长也使维多利亚州进一步受益。(完)