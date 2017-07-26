澳洲央行总裁为低利率政策辩护 称不会与其他国家央行亦步亦趋

路透悉尼7月26日 - 澳洲央行总裁洛威周三表示，央行乐见就业市场近期回暖，但薪资增速疲软及家庭债务高企，代表政策利率还将维持低档更久时间。

澳洲6月就业市场连续第四个月改善，全职岗位大幅增加，失业率持稳于5.6%。

澳洲经济状况的其他指标普遍正面，衡量企业状况的一项指数在第二季升至2008年初以来的最高水准。

薪资虽增长1.9%，但增速却是历来最慢水准，就业不足率接近纪录高位。

这令通胀承受下行压力，通胀率目前仍低于澳洲央行的2-3%目标区间。周三公布的数据显示，第二季消费者物价意外疲弱，核心通胀率连续第六个季度低于目标水准。

“我们并未寻求刺激通胀快速上升，”洛威说道。

“劳动力市场创造足够多的就业岗位，使失业率总体维持稳定，这一情况让我们可以耐心等待。”

自2016年8月放松政策以来，澳洲央行一直维持政策利率在纪录低位1.50%不变，其一面要应对温和通胀，又要关注家庭债务高企的情况。

“你可能已经注意到，最近几次我们一直在密切关注家庭债务的风险。家庭债务高企，而且增速快于缓慢的收入增长，”洛威补充道。

“我们希望澳洲平均通胀率逐渐达到2-3%。我们正通过支持经济持续成长来实现这一目标，这也是最符合公众利益的方式。”

洛威呼应了央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)的言论。加拿大央行升息至0.75%后，澳洲升息的预期也增强，德贝尔的讲话令这些议论平息下来。

“就像其他央行采取货币刺激政策时我们没有紧紧跟随一样，他们放松部分刺激举措时，我们也不必亦步亦趋，”洛威称。(完)