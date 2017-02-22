澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
澳洲央行自去年8月降息之后，便保持利率在纪录低位1.5%不变。洛威希望当前的利率足够低，可以带来平衡的经济增长。
“我们认为，我们选择的路径能最好地促进澳洲人民的福祉，”他在悉尼发表演讲时说。
洛威去年9月起担任澳洲央行总裁，多次强调进一步降息给经济带来好处是递减的。
“我们一直在寻求平衡两种风险：通胀率较长期保持偏低水平的风险；试图更快地提高通胀率引发的风险，这会经由鼓励借款等途径出现，”洛威表示。
洛威表示，失业率仍然很高而且仍在上升，可能增加采取更多刺激措施的理由，但迄今为止，央行对于就业市场向正确方向发展感到满意。
虽然存在低通胀率可能导致通胀预期出现自我实现式的下降，但洛威认为这在澳洲不是“特别高的风险”。
然而，他认为鼓励家庭借入更多债务将造成风险。目前澳洲家庭的债务与收入之比已经处于纪录高位。
“未来的某个时候，意识到此前借款过多的家庭可能会急剧减少消费，进而打击整体经济和就业，”他警告道。
“很难量化这种风险，但这是不可忽视的风险。”
这是金融市场基本上排除了澳洲央行再度降息可能性的主要原因。央行去年两度降息，目前隔夜拆款利率在1.5%。(完)
(编译/审校 张涛/杜明霞)
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