澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号

路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。

澳洲央行自去年8月降息之后，便保持利率在纪录低位1.5%不变。洛威希望当前的利率足够低，可以带来平衡的经济增长。

“我们认为，我们选择的路径能最好地促进澳洲人民的福祉，”他在悉尼发表演讲时说。

洛威去年9月起担任澳洲央行总裁，多次强调进一步降息给经济带来好处是递减的。

“我们一直在寻求平衡两种风险：通胀率较长期保持偏低水平的风险；试图更快地提高通胀率引发的风险，这会经由鼓励借款等途径出现，”洛威表示。

洛威表示，失业率仍然很高而且仍在上升，可能增加采取更多刺激措施的理由，但迄今为止，央行对于就业市场向正确方向发展感到满意。

虽然存在低通胀率可能导致通胀预期出现自我实现式的下降，但洛威认为这在澳洲不是“特别高的风险”。

然而，他认为鼓励家庭借入更多债务将造成风险。目前澳洲家庭的债务与收入之比已经处于纪录高位。

“未来的某个时候，意识到此前借款过多的家庭可能会急剧减少消费，进而打击整体经济和就业，”他警告道。

“很难量化这种风险，但这是不可忽视的风险。”

这是金融市场基本上排除了澳洲央行再度降息可能性的主要原因。央行去年两度降息，目前隔夜拆款利率在1.5%。(完)