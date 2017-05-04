焦点：澳洲央行总裁警告称利率不会永远维持在纪录低位

路透悉尼5月4日 - 澳洲央行总裁洛威周四警告借款人称，利率不会永远维持在当前的纪录低点；目前澳洲家庭债务随着房价飞涨而逐渐增加。

洛威在布里斯班一次午餐会上表示，承受沉重住房抵押贷款债务的家庭对消费的意愿减弱，使得货币政策的传导机制变得更弱。

澳洲央行担心，如果澳洲高企的房价出现深度回调，未来家庭支出可能会大幅减少。

澳洲央行周二连续第九个月维持利率在1.5%的纪录低位不变，因希望在家庭债务上升风险与通胀和薪资增长不振之间取得平衡。

但洛威周四指出，家庭应该要为澳洲“在某个时点”升息做好准备。

“这并不是对近期利率前景的一项讯号...而是提醒留意，随着时间推移，我们可以预期利率将上升，原因之一是全球情势发展，”他称。

“我们不应该期待利率永远这么低。”

澳洲央行去年5月及8月降息，以提振国内需求，但刺激债务上升的风险，令央行之后维持按兵不动，尽管核心通胀率目前仍低于央行的2-3%目标区间。

悉尼及墨尔本的房地产价格涨幅分别高达16%及15%。

在此同时，家庭债务/收入比已达到纪录高位，而薪资增速却创纪录低位，洛威指出，这使得澳洲经济更难抵御未来的重大冲击。

**房市震撼**

在指标利率处于纪录低位，而房价一路飙高的情况下，许多澳洲民众认为借钱投资房市十分诱人。投机客占了新抵押贷款的30-40%。

“以债务及房价相对于收入的高水位来看，一些家庭未来面临收入或房价冲击时的反应，可能会认为自己举债过多，”洛威称。

“本来可控的低迷形势可能演变为更严重的问题。”

但洛威表示，借款不是房价上升的根本原因，只是起到“金融放大器”的作用。

澳洲监管机构今年稍早宣布举措，控制对投机性购房者放贷，并收紧贷款标准，力图给火热的楼市降温。已经有初步迹象显示4月楼市有所降温，但洛威未谈及这一点。

他指出，澳洲银行业者资本状况良好，能经受住房地产市场大幅修正，尽管利润率会受到一定冲击。

洛威补充称，澳洲央行正“谨慎”关注劳动力市场，寻找经济回升的迹象。

澳洲央行预计未来几年经济平均增长率约为3%，但一些分析师看法则不太乐观。

“我们已经下调消费者支出预期，并调低了明年楼市投资预估，”花旗分析师Paul Brennan表示。

“经济将更难以高于趋势的速度增长，而且将更加依赖基础设施支出和非矿产产业。”(完)