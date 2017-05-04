焦点：澳洲央行总裁警告称利率不会永远维持在纪录低位

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透悉尼5月4日 - 澳洲央行总裁洛威周四警告借款人称，利率不会永远维持在当前的纪录低点；目前澳洲家庭债务随着房价飞涨而逐渐增加。
洛威在布里斯班一次午餐会上表示，承受沉重住房抵押贷款债务的家庭对消费的意愿减弱，使得货币政策的传导机制变得更弱。
澳洲央行担心，如果澳洲高企的房价出现深度回调，未来家庭支出可能会大幅减少。
澳洲央行周二连续第九个月维持利率在1.5%的纪录低位不变，因希望在家庭债务上升风险与通胀和薪资增长不振之间取得平衡。
但洛威周四指出，家庭应该要为澳洲“在某个时点”升息做好准备。
“这并不是对近期利率前景的一项讯号...而是提醒留意，随着时间推移，我们可以预期利率将上升，原因之一是全球情势发展，”他称。
“我们不应该期待利率永远这么低。”
澳洲央行去年5月及8月降息，以提振国内需求，但刺激债务上升的风险，令央行之后维持按兵不动，尽管核心通胀率目前仍低于央行的2-3%目标区间。
悉尼及墨尔本的房地产价格涨幅分别高达16%及15%。
在此同时，家庭债务/收入比已达到纪录高位，而薪资增速却创纪录低位，洛威指出，这使得澳洲经济更难抵御未来的重大冲击。
**房市震撼**
在指标利率处于纪录低位，而房价一路飙高的情况下，许多澳洲民众认为借钱投资房市十分诱人。投机客占了新抵押贷款的30-40%。
“以债务及房价相对于收入的高水位来看，一些家庭未来面临收入或房价冲击时的反应，可能会认为自己举债过多，”洛威称。
“本来可控的低迷形势可能演变为更严重的问题。”
但洛威表示，借款不是房价上升的根本原因，只是起到“金融放大器”的作用。
澳洲监管机构今年稍早宣布举措，控制对投机性购房者放贷，并收紧贷款标准，力图给火热的楼市降温。已经有初步迹象显示4月楼市有所降温，但洛威未谈及这一点。
他指出，澳洲银行业者资本状况良好，能经受住房地产市场大幅修正，尽管利润率会受到一定冲击。
洛威补充称，澳洲央行正“谨慎”关注劳动力市场，寻找经济回升的迹象。
澳洲央行预计未来几年经济平均增长率约为3%，但一些分析师看法则不太乐观。
“我们已经下调消费者支出预期，并调低了明年楼市投资预估，”花旗分析师Paul Brennan表示。
“经济将更难以高于趋势的速度增长，而且将更加依赖基础设施支出和非矿产产业。”(完)
(编译 汪红英/蔡美珍/杜明霞；审校 白云/张若琪/王兴亚)
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