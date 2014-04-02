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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 07:39 BJT

标题新闻: 澳洲3月服务业表现指数大降至48.9，企业称担心政府5月预算案可能削减支出--AIG调查

注:AIG为澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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