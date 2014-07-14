澳元汇率：考虑到美联储即将收紧政策，澳元汇率过高--澳央行总裁

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
史蒂文斯一周前的讲话也对市场产生类似影响，当时他警告称，投资者低估了澳元大跌的风险。
澳洲利率已在纪录低位维持了约11个月时间，央行仍预计未来澳洲经济前景更加稳定。
史蒂文斯称，金融市场看来预计“暂时”不会进一步调整。“我觉得价格走势显示，如果近期出现变动，将会是下跌而非上升，而从较长期来看，上涨的可能性则高过下跌。”
“目前而言，我认为人们现在就考虑央行提早加息确实是有点早，”他称。
美联储正考虑若经济持续好转，则将在明年某个时间开始将利率从近零水平上调。美联储去年曾过早地暗示将削减购债计划，在全球金融市场掀起波澜。
史蒂文斯预计，即使美联储“将会非常小心且慎重地暗示(政策将调整)等，正如他们正在做的那样，”但市场恐怕还是会有所波动。(完) (编译 郑茵/王丽鑫； 审校 许娜)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。