澳元汇率：考虑到美联储即将收紧政策，澳元汇率过高--澳央行总裁

史蒂文斯一周前的讲话也对市场产生类似影响，当时他警告称，投资者低估了澳元大跌的风险。

澳洲利率已在纪录低位维持了约11个月时间，央行仍预计未来澳洲经济前景更加稳定。

史蒂文斯称，金融市场看来预计“暂时”不会进一步调整。“我觉得价格走势显示，如果近期出现变动，将会是下跌而非上升，而从较长期来看，上涨的可能性则高过下跌。”

“目前而言，我认为人们现在就考虑央行提早加息确实是有点早，”他称。

美联储正考虑若经济持续好转，则将在明年某个时间开始将利率从近零水平上调。美联储去年曾过早地暗示将削减购债计划，在全球金融市场掀起波澜。