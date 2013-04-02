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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 12:21 BJT

新闻稿：澳洲央行4月会议维持指标利率3.0%不变

有很多迹象显示，2011年底至2012年采取的大量宽松货币政策对经济具有扩张效应。

未来料出现更多这种效应。另一方面，鉴于出口物价下滑，汇率仍高于原本预期。迄今为止信贷需求仍处于低位，因一些家庭和企业继续寻求降低债务水平。

委员会的看法是，由于通胀可能将符合目标，而且未来一年经济增长可能略低于趋势水准，那么宽松的货币政策立场是适当的。目前看来，若有必要放松政策以支持需求，通胀前景能提供进一步放松政策的空间。在今日的会议上，委员会认为维持利率不变是明智决定。委员会将继续评估前景并调整政策，以促使需求可持续增长，并令通胀符合目标水准。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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