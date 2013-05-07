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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 12:49 BJT

新闻稿：澳洲央行5月会议降息25个基点至2.75%

近期的物价数据印证了澳洲通胀率基本符合目标水准，或者比预期略低一些。CPI较上年同期增幅为2.5%，基础通胀率也大致是这个情况。通胀率因为碳价格的上涨而略微被推高。劳工成本的增加步伐在最近几个季度有所放缓，同时生产率显现出改善。这些因素将帮助缓解非贸易商品的物价上涨。澳洲央行依然预估，未来一到两年的通胀率料将与目标一致。

央行在近来的数次会议上多次指出，利率已经被大幅下调，借款利率接近以往的低点。（完）

(编译 高琦; 审校 隋芬)

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