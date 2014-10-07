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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 11:58 BJT

新闻稿：澳洲央行维持利率在2.5%不变，称全球经济继续温和增长

货币政策仍然宽松。利率非常低，而且由于放贷的竞争加剧，最近几个月还在持续小幅下降。面对安全资产利率偏低的情况，投资者继续寻求更高回报。信贷整体增长温和，不过房屋资产贷款最近个月进一步升温。近几个月住宅价格继续上涨。

汇率近期下降，大部分反映美元走强，不过以历史标准衡量仍然较高，特别是考虑到近几个月主要大宗商品价格进一步下跌。汇率下降对实现经济均衡增长的帮助，比通常预期的程度小一些。

展望未来，继续采取宽松货币政策，假以时日应会提振需求，帮助加快增长。未来两年通胀料符合2-3%的目标。

在委员会看来，货币政策比较适当，能够促进需求持续增长，通胀也会符合目标。目前迹象显示，最谨慎的做法可能是在一段时间维持利率稳定。(完) (编译 张荻/李婷仪/王丽鑫； 审校 杜明霞/郑茵/徐文焰)
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