《新闻稿》澳洲央行宣布降息25个基点至2.50%

澳元自4月初以来已经贬值约15%，但仍处于高位。澳元汇率可能随着时间流逝进一步下滑，这将有助促进澳洲经济增长的重新平衡。

澳洲央行此前表示，如果需要提振需求，通胀前景可能为进一步宽松政策提供一些空间。在今天的会议上，考虑到近期物价和企业活动方面的数据，澳洲央行认为进一步降息是适当举措。澳洲央行将继续评估前景，并在必要时调整政策，以实现需求的可持续增长，并确保通胀结果逐步符合目标水准。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)