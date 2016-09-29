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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 10:26 BJT

澳洲数据：8月当季职位空缺触及四年高位，显示就业需求加快

路透悉尼9月29日 - 澳洲截至8月的三个月职位空缺触及2012年中以来最高，这是就业需求加快的喜人迹象。

澳洲统计局周四公布，6-8月季度经季节调整的职位空缺总数升至17.73万个，较上年同期上升9.8%，前季为16.96万个。

民间部门职缺增长4.6%至16.01万个，为2012年以来高位，比去年8月当季增加8.2%。公共部门职缺增加4.9%至17.2万个，为2011年末以来最高。

分析师重视该数据，因该数据证明了一项可靠的就业需求领先指标及就业增长拐点。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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