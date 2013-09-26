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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:52 BJT

澳洲数据：截至8月的三个月职位空缺增加3.2%，为一年来首次上升

路透悉尼9月26日 - 澳洲统计局周四公布的数据显示，经季节调整后截至8月的三个月总体职位空缺增加3.2%，为一年来首次上升，出乎分析师预料。分析师原本预计职位空缺进一步下滑，这或许是就业需求企稳的信号。

职位空缺为143,300个，但较上年同期仍低20%。

职位空缺增加让人预计10月10日出炉的9月官方就业报告可能显示，就业继连跌两个月后将出现反弹。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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