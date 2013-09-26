澳洲数据：截至8月的三个月职位空缺增加3.2%，为一年来首次上升

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透悉尼9月26日 - 澳洲统计局周四公布的数据显示，经季节调整后截至8月的三个月总体职位空缺增加3.2%，为一年来首次上升，出乎分析师预料。分析师原本预计职位空缺进一步下滑，这或许是就业需求企稳的信号。
职位空缺为143,300个，但较上年同期仍低20%。
职位空缺增加让人预计10月10日出炉的9月官方就业报告可能显示，就业继连跌两个月后将出现反弹。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编