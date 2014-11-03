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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 08:54 BJT

澳洲数据：10月整体招聘广告连增第五个月，触及20个月高位--ANZ

10月互联网招聘广告数量增加0.3%，但报纸招聘广告下降1.2%，保持向网络招聘转移的长期趋势。

“这应会带来更好的就业增长，失业率将企稳，”ANZ首席经济学家Warren Hogan称。

“从过去的数据联系看，该水平的招聘广告，符合年化就业增长幅度略低于2%的水平，高于目前人口增长的速度。”

目前失业率为6.1%，过去几个月波动较大，因澳洲统计局停用经季节调整的估值，令就业调查出现大幅波动。

10月官方就业数据将于周四公布，不过分析师毫无头绪。预测值从下滑65,000到增长35,000不等。(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云/张涛)
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