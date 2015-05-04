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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 09:59 BJT

澳洲数据：4月整体招聘广告反弹至两年半高位--澳新银行

“招聘广告3月下滑后，在4月强劲反弹，”ANZ首席分析师Warren Hogan称。“这一乐观数据与最近就业数据一致。”

政府上月公布的就业数据显示，3月就业大增3.7万，2月数据也大幅上修。

4月官方就业数据将于周四公布，料显示就业增长5,000个左右，失业率小幅升至6.2%。(完) (编译 李爽/王丽鑫；审校 白云/杜明霞)
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