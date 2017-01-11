版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:09 BJT

澳洲数据：截至11月的三个月职位空缺增长2.1%，创2011年中来高位

路透悉尼1月11日 - 澳洲截至11月的三个月职位空缺触及2011年中以来最高，这是就业需求好转的喜人迹象。

澳洲统计局数据周三显示，9-11月经季节调整的职位空缺总数增长2.1%至18.2万个，较2015年同期增加8.9%。前三个月的增幅为17.81万个。

民间部门职缺增长2.4%至16.47万个，为2011年中以来最高，比2015年同期增加8.6%。

公共部门职缺持稳于1.73万个。

分析师重视该数据，因实际情况证明这是一项可靠的领先指标，可以反映劳动力需求情况及雇佣增长拐点。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐