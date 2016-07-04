惠誉称澳洲仍符合AAA评级 但警告政治僵局带来风险

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透悉尼7月4日 - 评级机构惠誉周一称，澳洲债务状况仍然符合AAA评级，但警告大选后的政治僵局可能危及该国的顶级评级。
在澳洲上周六的大选中，计票数量过半之后仍未产生明确胜出者。
“惠誉认为澳洲的整体信用状况仍符合AAA评级的标准，但如果政治僵局导致赤字持续增加，将给评级带来下行压力，尤其是如果经济环境恶化，”惠誉称。
“惠誉将评估大选结束后澳洲政府审慎管理公共财政的能力，以及应对全球多变经济环境时的灵活性。”(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。