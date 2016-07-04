版本:
中国
国际财经 | 2016年 7月 4日 星期一 11:16 BJT

惠誉称澳洲仍符合AAA评级 但警告政治僵局带来风险

路透悉尼7月4日 - 评级机构惠誉周一称，澳洲债务状况仍然符合AAA评级，但警告大选后的政治僵局可能危及该国的顶级评级。

在澳洲上周六的大选中，计票数量过半之后仍未产生明确胜出者。

“惠誉认为澳洲的整体信用状况仍符合AAA评级的标准，但如果政治僵局导致赤字持续增加，将给评级带来下行压力，尤其是如果经济环境恶化，”惠誉称。

“惠誉将评估大选结束后澳洲政府审慎管理公共财政的能力，以及应对全球多变经济环境时的灵活性。”(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐