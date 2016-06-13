澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁

路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。

科学家们称，大规模珊瑚白化已毁掉大片大堡礁。上月末一份报告称，气候变化引发的大规模珊瑚白化已毁掉大堡礁北部和中部最少35%的部分，且珊瑚死亡率可能上升。

报告令大堡礁的长期前景蒙阴。大堡礁每年可带来约50亿澳元（37亿美元）的旅游收入。科学家们亦认为，联合国教科文组织可能重新考虑是否将大堡礁列入濒危名单。

特恩布尔在昆士兰州为7月2日的大选作宣传时称，他将指示澳大利亚的清洁能源金融公司（CEFC）从其100亿澳元的资金中拨出10亿澳元。游客通常从昆士兰州前往大堡礁。

这笔资金将投入到用于减少农业污染和其他废水的一个贷款项目。这些废水正在降低大堡礁抵抗海水温度上升的能力。

“这主要将通过为太阳能提供融资的形式进行。太阳能无疑将减少排放，也可使农民更有效地管理他们的土地……”特恩布尔在汤斯维尔告诉记者。

澳大利亚将举行大选，目前民调显示特恩布尔领导的执政联盟与反对党工党的支持率不相上下。（完）