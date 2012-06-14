澳洲将打造世界最大海洋保护区

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透堪培拉6月14日电---澳大利亚将建成世界最大的海洋公园网络，保护水域的面积相当於印度国土面积，在一些最敏感的地区将禁止油气勘探，并限制商业性渔业活动。
根据最新规划，澳大利亚海洋保护区数量将从27个增加至60个，覆盖范围超过300万平方公里，占其海域面积的三分之一。
新的保护区将从西南部珀斯峡谷延伸至南部外海的袋鼠岛，但该国环境部长伯克（Tony Burke）说，其中最宝贵的是东北部的珊瑚海区域，即大堡礁所在区域。
伯克称，根据保护规划，将禁止在海洋国家公园进行油气勘探，并且会对渔业产生重大影响。
但野生动物保护和环保团体则称，这些举措还不足以保护海洋哺乳动物免受油气勘探活动影响。
本月稍早，联合国报告称澳大利亚大堡礁面临工业开发威胁，可能考虑未来一年将其列为“危险中的”世界遗产。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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