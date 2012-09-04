澳洲第二季出口增长 矿业荣景结束疑虑带来降息压力

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 第二季经常账赤字缩窄至118亿澳元
* 净出口与政府支出提振第二季GDP增长
* 又一家矿商因铁矿石价格下跌而削减投资计划
* 澳洲央行周二料维持利率不变,但降息压力增长
路透悉尼9月4日电---由於出口增加提振经济成长,澳洲第二季经常账赤字缩小.但前景黯淡,又一家矿商因铁矿石价格下跌而削减投资计划.
澳洲央行定於0430GMT公布9月政策会议决议,可能连续第三个月维持隔夜拆款利率于3.5%不变,等待先前的宽松措施充分发挥作用.
但由於中国经济放缓打压澳洲出口的主要资源的价格,令人担忧矿业繁荣局面终将结束,要求进一步降息的压力增长.
周二稍早,矿商Fortescue Metals(FMG.AX)将2013财年投资支出计划调降16亿美元,至46亿美元,指因铁矿石价格存在不确定性.
"价格维持在较低水平的时间比预期的要长,这为矿业投资增添下行风险,"麦格理资深分析师Brian Redican说."我们希望澳洲央行认识到中国经济复苏似乎有所退步."
受Fortescue消息影响,澳元兑美元跌至五周低点1.0224美元.澳元下跌应让央行感到高兴,因其持续坚挺的币值与该国商品价格的疲势表现不符.
投资者已经押注央行到今年底前将至少降息一次,主要是为了抵御欧洲和中国给全球增长带来的拖累.
银行间利率期货押注10月降息的机率为76%,并完全押注11月降息至3.25%.隔夜利率交换(OIS)显示,市场认为12个月後澳洲利率为2.84%.
澳洲10年期公债收益率(殖利率)已降至2.97%,因此比起银行以隔拆利率借款,政府10年期公债举债更便宜.
铁矿石现货价大幅下跌加重了市场对降息的臆测.铁矿石是澳洲单一最大出口商品,一年为澳洲挣取逾600亿澳元.
铁矿石价格.IO62-CNI=SI自7月初以来已重挫三分之一,上周触及三年低点每吨88.70美元.这使得部分矿商纷纷搁置更多较不重要的项目计画,使媒体热议七年矿业荣景结束的忧虑.
**第二季增长仍看似强劲**
虽然部分大宗商品价格一直下滑,澳洲出口商品却有增加,而在计算经通胀调整的国内生产总值(GDP)时,重要的是看出口额.
澳洲第二季出口额成长3%,超越进口额的2%增幅,净出口对GDP的贡献为正0.3个百分点.
澳洲第二季经常帐赤字缩小至118亿澳元,第一季时为130亿澳元.
另外,由於澳洲家庭支出及企业投资重现活力,分析师仍预计周三出炉的第二季经济成长数据料将很亮眼.
分析师预估澳洲第二季经济成长0.8%,继第一季的成长1.3%之後再添一笔.这将使得澳洲1.4万亿(兆)澳元的国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.7%,轻松超越多数发达国家.
此外,第二季政府支出增长意外达到强劲的1.9%,因公共机构投资增加.这对GDP增长贡献了约0.5个百分点.
联邦及州政府的支出约为全年GDP的23%,政府也是最大的雇主,聘雇了约190万名员工.
但澳洲财政政策仍然稳步收紧,因工党政府力拼在2013年6月之前让预算重回盈余,这将远远早于其他富裕国家.(完)
--编译 张涛/艾茂林/张若琪/李婷仪;审校 张荻/徐文焰
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