澳洲第二季出口增长 矿业荣景结束疑虑带来降息压力

* 第二季经常账赤字缩窄至118亿澳元

* 净出口与政府支出提振第二季GDP增长

* 又一家矿商因铁矿石价格下跌而削减投资计划

* 澳洲央行周二料维持利率不变,但降息压力增长

路透悉尼9月4日电---由於出口增加提振经济成长,澳洲第二季经常账赤字缩小.但前景黯淡,又一家矿商因铁矿石价格下跌而削减投资计划.

澳洲央行定於0430GMT公布9月政策会议决议,可能连续第三个月维持隔夜拆款利率于3.5%不变,等待先前的宽松措施充分发挥作用.

但由於中国经济放缓打压澳洲出口的主要资源的价格,令人担忧矿业繁荣局面终将结束,要求进一步降息的压力增长.

周二稍早,矿商Fortescue Metals(FMG.AX)将2013财年投资支出计划调降16亿美元,至46亿美元,指因铁矿石价格存在不确定性.

"价格维持在较低水平的时间比预期的要长,这为矿业投资增添下行风险,"麦格理资深分析师Brian Redican说."我们希望澳洲央行认识到中国经济复苏似乎有所退步."

受Fortescue消息影响,澳元兑美元跌至五周低点1.0224美元.澳元下跌应让央行感到高兴,因其持续坚挺的币值与该国商品价格的疲势表现不符.

投资者已经押注央行到今年底前将至少降息一次,主要是为了抵御欧洲和中国给全球增长带来的拖累.

银行间利率期货押注10月降息的机率为76%,并完全押注11月降息至3.25%.隔夜利率交换(OIS)显示,市场认为12个月後澳洲利率为2.84%.

澳洲10年期公债收益率(殖利率)已降至2.97%,因此比起银行以隔拆利率借款,政府10年期公债举债更便宜.

铁矿石现货价大幅下跌加重了市场对降息的臆测.铁矿石是澳洲单一最大出口商品,一年为澳洲挣取逾600亿澳元.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI自7月初以来已重挫三分之一,上周触及三年低点每吨88.70美元.这使得部分矿商纷纷搁置更多较不重要的项目计画,使媒体热议七年矿业荣景结束的忧虑.

**第二季增长仍看似强劲**

虽然部分大宗商品价格一直下滑,澳洲出口商品却有增加,而在计算经通胀调整的国内生产总值(GDP)时,重要的是看出口额.

澳洲第二季出口额成长3%,超越进口额的2%增幅,净出口对GDP的贡献为正0.3个百分点.

澳洲第二季经常帐赤字缩小至118亿澳元,第一季时为130亿澳元.

另外,由於澳洲家庭支出及企业投资重现活力,分析师仍预计周三出炉的第二季经济成长数据料将很亮眼.

分析师预估澳洲第二季经济成长0.8%,继第一季的成长1.3%之後再添一笔.这将使得澳洲1.4万亿(兆)澳元的国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.7%,轻松超越多数发达国家.

此外,第二季政府支出增长意外达到强劲的1.9%,因公共机构投资增加.这对GDP增长贡献了约0.5个百分点.

联邦及州政府的支出约为全年GDP的23%,政府也是最大的雇主,聘雇了约190万名员工.

但澳洲财政政策仍然稳步收紧,因工党政府力拼在2013年6月之前让预算重回盈余,这将远远早于其他富裕国家.(完)

--编译 张涛/艾茂林/张若琪/李婷仪;审校 张荻/徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。