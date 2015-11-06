焦点：澳元贬值亚洲消费者需求升级 澳洲食品生产商迎来“餐桌繁荣”

图为上海超市内展示的澳洲葡萄酒。 REUTERS/Aly Song

路透悉尼11月6日 （记者 Cecile Lefort） - 澳大利亚年度食品出口增长四分之一至260亿澳元（190亿美元），这得益于澳元贬值以及美国的乾旱。对于渴望寻找非矿业部门以外增长迹象的澳大利亚决策者来说，这无疑是一个好消息。

澳大利亚经济已经连续增长25年，但是，在从倚重自然资源出口向建筑、制造和旅游等其他领域转型中，澳大利亚经济增长放缓。

随着亚洲消费者开始更多食用价格更高的肉食和乳制品，澳大利亚农场主开始有“餐桌繁荣”一说。

“中国人正在从基于碳水化合物的饮食转到基于蛋白质的饮食；现在他们的蛋白质主要来自猪肉和鸡肉，但牛肉将日渐重要，”澳大利亚国家银行的农业经济银行家在研究报告中表示。

“乳制品也似乎要成为赢家，尤其是如果我们能够复制新西兰乳制品在中国市场的那种成功。”

澳大利亚食品与日用品协会（Australian Food and Grocery Council）发布报告称，得益于美国乾旱导致其产量下降，截至6月的一年里，澳洲仅肉类出口一项大增了43%至140亿澳元。

澳洲最大的上市牛肉生产商--澳大利亚农业公司（Australian Agricultural Company）(AAC.AX)因肉类出口激增而重返盈利。该公司本月将发布中期业绩。

澳大利亚央行本月早些时候决定维持利率不变，之前在5月将利率降至2.0%的历史最低点，导致澳元贬值。

过去12个月澳元大幅下跌15%，令澳洲生产商在国际食品市场的竞争力大为增强。

澳洲最近与中国、日本和韩国签署的自贸协议也将改善该国的亚洲市场准入，澳洲食品的关税也将下降。

**酒类亦受欢迎**

据澳大利亚食品与日用品协会的报告，澳洲的葡萄酒也很受欢迎，年出口额增长了18%。

全球最大的独立葡萄酒生厂商--澳洲的财富酒业(TWE.AX)预计，到2017年6月，亚洲市场将成为该公司利润的最大单一贡献者。

“近期澳元贬值，市场准入改善以及消费者对我们葡萄酒品牌的强劲需求，都成为贡献因素，”该公司发言人称。

软饮料方面，Bundaberg Brewed Drinks International的姜汁啤酒出口额过去两年增长近20%，目前占其业务营收的三分之一。

该公司年营业额1亿澳元，拥有200名雇员，希望出口额最终超过国内销售额。其首席执行官John McLean称，由于使用客户的本币结款，业务增长获得支撑。

McLean称，澳元兑主要货币贬值6-18%提升了该公司的盈利性--正如澳洲央行所期望的那样。（完）