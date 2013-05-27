为提高竞争力 澳洲开发农业机器人

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透悉尼5月27日（记者 Colin Packham） - 两个澳大利亚农业机器人沿着一排苹果树仔细检查苹果是否成熟，以及土壤是否需要浇水或施肥。
这两个机器人的名字分别叫“Mantis”和“Shrimp”，澳大利亚正在对其进行测试，以降低农业的成本，提高生产力。农业对澳大利亚经济非常重要，2012年农产品出口金额达396亿澳元（388亿美元）。
澳大利亚是世界上农业最发达国家之一，该国最低工资为每小时15.96澳元，而且劳动力有限，因此使用机器人以及无人驾驶飞机等其他技术提高效率的动力很强。
“采用新技术对澳大利亚维持其在全球农业领域内的竞争力将至关重要，”澳大利亚联邦银行大宗商品策略师Luke Matthews表示。
“如果我们不采用新技术，我们可能无法达到成为亚洲粮仓的宏伟目标。”
农业目前占澳大利亚GDP的2%，澳大利亚政府预计2050年该比例能够达到5%。随着曾经繁荣的矿业的放缓，农业的增长尤为重要。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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