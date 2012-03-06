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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 16:07 BJT

澳洲洪水迫使上万人“大逃离”

澳大利亚东部遭洪水侵袭，周二逾1.3万人被紧急疏散。澳洲夏季暴雨量创纪录高位，上周侵袭三州，造成河水上涨，大坝溢堤。在受灾最严重的新南威尔士州，当局要求8,000人撤离内陆城市沃加沃加，预计洪水将冲破11米高的堤坝，卷走房屋，涌入主要商业区。路透

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