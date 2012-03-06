澳洲洪水迫使上万人“大逃离”

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透堪培拉3月6日电---澳大利亚东部遭洪水侵袭，周二逾1.3万人被紧急疏散。澳洲夏季暴雨量创纪录高位，上周侵袭三州，造成河水上涨，大坝溢堤。
在受灾最严重的新南威尔士州，当局要求8,000人撤离内陆城市沃加沃加（Wagga Wagga），预计洪水将冲破11米高的堤坝，卷走房屋，涌入主要商业区。
沃加沃加市约有6万人口，数以千计的人已搬到当地学校搭建的赈灾棚居住，市中心周二已空无一人。
新南威尔士州应急服务局长助理默多克（Mark Murdoch）告诉记者：“如果堤坝被冲毁，将发生重大洪灾，我们预计这种情况很快就会发生。”
上周澳洲东部遭暴雨，促使北部昆士兰州发布洪水警告，维多利亚州小城镇居民收到警报称，如果灾情恶化，将准备疏散。上周洪水造成两人死亡。
暴雨导致悉尼Warragamba大坝水位迅速上涨，周末出现13年来首次溢堤，堪培拉Cotter大坝拦截住溢过新建的一堵坝墙的洪水。
澳大利亚政府宣布，将调遣军队抗洪，但称现在确定损失成本或经济影响还为时过早。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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