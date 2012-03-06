澳洲洪水迫使上万人“大逃离”

3月6日在澳大利亚拍到的救援人员应对洪水的场景。 REUTERS/Daniel Munoz

路透堪培拉3月6日电---澳大利亚东部遭洪水侵袭，周二逾1.3万人被紧急疏散。澳洲夏季暴雨量创纪录高位，上周侵袭三州，造成河水上涨，大坝溢堤。

在受灾最严重的新南威尔士州，当局要求8,000人撤离内陆城市沃加沃加（Wagga Wagga），预计洪水将冲破11米高的堤坝，卷走房屋，涌入主要商业区。

沃加沃加市约有6万人口，数以千计的人已搬到当地学校搭建的赈灾棚居住，市中心周二已空无一人。

新南威尔士州应急服务局长助理默多克（Mark Murdoch）告诉记者：“如果堤坝被冲毁，将发生重大洪灾，我们预计这种情况很快就会发生。”

上周澳洲东部遭暴雨，促使北部昆士兰州发布洪水警告，维多利亚州小城镇居民收到警报称，如果灾情恶化，将准备疏散。上周洪水造成两人死亡。

暴雨导致悉尼Warragamba大坝水位迅速上涨，周末出现13年来首次溢堤，堪培拉Cotter大坝拦截住溢过新建的一堵坝墙的洪水。

澳大利亚政府宣布，将调遣军队抗洪，但称现在确定损失成本或经济影响还为时过早。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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