澳洲发生洪灾 四人死亡数千人疏散

路透堪培拉1月29日 - (本文由路透中文网编译)

澳大利亚两个州爆发的大规模夏季洪水周二造成四人死亡，迫使数以千计的人转移，并影响航空和铁路运输及煤炭生产。

奥斯瓦德热带气旋在过去三天肆虐昆士兰州和新南威尔士州，并给两州局部地区带来了200毫米的降雨，致使河流暴涨，城镇被淹没。

受洪水影响最严重的是昆士兰州的Bundaberg、Rockhampton以及Ipswich以及新南威尔士州北部城镇Grafton和Lismore。

14架直升机在昆士兰州连夜救助了逾千人，救援努力周二还在继续。

澳大利亚总理吉拉德表示：“在整个昆士兰，狂暴的天气让很多人心碎。”

四名死难者中有一名年仅三岁的男童，他被倒下的大树击中，后在医院死亡。

在受灾最严重地区之一的Bundaberg，2,000多座屋子被淹，7,500人转移。被围困在房顶上的人向路过的船只求救，电视画面显示，人们从洪水中被拉上来。

布里斯班的居民被告知要煮沸饮用水，因该市的主要水处理厂已经关闭。

澳大利亚财长斯万(Wayne Swan)在昆士兰对记者表示：“现在讨论全部经济影响还为时过早。”（完）