澳大利亚拟收紧对外国人购买澳房产的限制

澳大利亚计划向在该国购买住宅地产的外国人征收新费用，并对违反外国投资法的人处以罚款，以改善房价高企的局面。澳大利亚楼市受到中国资金青睐由来已久，包括合法资金和非法资金，而投资流入近期呈加速之势。澳总理阿博特说：“我们的想法不是要吓退外国投资，而是为了确保相关规定得到执行。”路透。