澳新汇市：澳元和新西兰元横盘整理，兑欧元守住较大涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储本周三料维持利率不变，但政策声明的基调可能扰乱市场。
“市场预计本次会议升息的几率只有6%。投资者将更关注政策声明是否正式确定最近几周美联储官员发出的谨慎基调，”BNZ外汇策略师Raiko Shareef表示。
新西兰央行周四将举行政策会议，外界猜测该央行将按兵不动，此前连续三次降息。不过，新西兰央行料发出温和基调，而且可能再次口头打压新西兰元。
“周四之前新西兰元/美元可能跟随整体风险人气交投，0.6850为上档，0.6700提供支撑，”Shareef说。
澳元和新西兰元兑欧元守住因欧洲央行12月料放宽政策而录得的大幅涨幅。
欧元兑澳元 报1.5241澳元，接近周五触及的两个月低位1.5179。欧元兑新西兰元 报约1.6285新西兰元，上周触及四个月低点1.6152。
欧元兑澳元和新西兰元本月迄今均下跌逾4%。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”