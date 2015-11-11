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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 08:59 BJT

澳新汇市：澳新货币依然疲弱，聚焦中国数据

澳元通常被视为中国概念题材的替代投资资产。

新西兰元兑美元 报0.6557，周一以来也限于窄幅区间0.6500-0.6566，0.65附近存在强劲支撑。

若官方利率进一步下调，新西兰元将易受影响，尤其是新西兰央行此前强调称，奶制品行业放缓给金融体系带来的风险升高。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 李爽/许娜)

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