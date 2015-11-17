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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 10:18 BJT

澳新汇市：澳元陷于狭幅波动，新西兰元下滑

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow预计，澳洲央行未来12个月将按兵不动，澳元将进一步下跌。

“大宗商品价格下跌--尤其是铜和铁矿石价格，以及美联储下月可能会升息，都可能拖累澳元在未来几个月内跌至0.68美元，”他还称。

新西兰元兑美元 小跌至0.6471，此前跌破0.65附近的重要支撑位。

分析师表示，周三举行全球乳品拍卖后，新西兰元可能测试0.6420美元。(完)

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