澳新汇市：澳元陷于狭幅波动，新西兰元下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow预计，澳洲央行未来12个月将按兵不动，澳元将进一步下跌。
“大宗商品价格下跌--尤其是铜和铁矿石价格，以及美联储下月可能会升息，都可能拖累澳元在未来几个月内跌至0.68美元，”他还称。
新西兰元兑美元 小跌至0.6471，此前跌破0.65附近的重要支撑位。
分析师表示，周三举行全球乳品拍卖后，新西兰元可能测试0.6420美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/许娜；审校 龚芳/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”