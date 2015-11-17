澳新汇市：澳元陷于狭幅波动，新西兰元下滑

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow预计，澳洲央行未来12个月将按兵不动，澳元将进一步下跌。

“大宗商品价格下跌--尤其是铜和铁矿石价格，以及美联储下月可能会升息，都可能拖累澳元在未来几个月内跌至0.68美元，”他还称。