澳新汇市：澳元兑欧元和英镑接近五个月高位，新西兰元亦走高

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
欧元 和英镑 兑澳元均跌至五个月低位，澳元兑日圆 和加元 亦跳涨至8月以来最高。
感恩节假期到来前，美元遭遇部分获利了结，支撑了澳元，此外铜价反弹也扶助提振商品货币。
澳元之前已经受到买盘支撑，因澳洲央行总裁史蒂文斯周二对未来几年澳洲经济展望给出总体乐观的评估，削弱了央行进一步降息的预期。
新西兰元兑美元 跟随澳元从周二低位0.6505升至0.6562美元。
ASB Rural分析师Nathan Penny表示，新西兰乳制品期货走势显示，下周全球乳品拍卖价格料上涨10%，这可能也在一定程度上支撑新西兰元。
展望后市，投资者将关注今日稍晚出炉的美国数据，以寻找美国升息时机的任何线索，包括耐用品(耐久财)订单和新屋销售数据。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。