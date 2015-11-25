版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 10:23 BJT

澳新汇市：澳元兑欧元和英镑接近五个月高位，新西兰元亦走高

欧元 和英镑 兑澳元均跌至五个月低位，澳元兑日圆 和加元 亦跳涨至8月以来最高。

感恩节假期到来前，美元遭遇部分获利了结，支撑了澳元，此外铜价反弹也扶助提振商品货币。

澳元之前已经受到买盘支撑，因澳洲央行总裁史蒂文斯周二对未来几年澳洲经济展望给出总体乐观的评估，削弱了央行进一步降息的预期。

新西兰元兑美元 跟随澳元从周二低位0.6505升至0.6562美元。

ASB Rural分析师Nathan Penny表示，新西兰乳制品期货走势显示，下周全球乳品拍卖价格料上涨10%，这可能也在一定程度上支撑新西兰元。

展望后市，投资者将关注今日稍晚出炉的美国数据，以寻找美国升息时机的任何线索，包括耐用品(耐久财)订单和新屋销售数据。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/许娜；审校 杜明霞/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐