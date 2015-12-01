澳新汇市：澳新货币在利差交易推动下反弹，澳央行维持利率不变

澳元兑日圆 大涨至89.47日圆，为8月以来高点，因市场愈发预期日本央行可能不得不采取更多刺激政策。

这与澳洲央行的政策立场迥然不同，后者连续第七个月维持指标利率在2.0%不变，称矿业之外产业的状况逐步改善。

虽然澳洲央行不急于再次降息，但该行指出，必要时有进一步宽松政策的余地。

银行间利率期货价格<0#YIB:>暗示，明年4月前澳洲央行降息的机率为38%，路透调查访问的半数分析师认为，明年可能再次降息。

新西兰元/美元从盘中稍早的0.6578涨至一个月高点0.6647，最新报0.6625；新西兰元兑欧元 也涨至六个月高点，兑日圆 涨至一个月高点。

支撑新西兰元的因素是，市场预期在周三的全球乳品拍卖中价格将会上涨。乳业是新西兰最大的出口创汇产业。(完)

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