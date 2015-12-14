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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:58 BJT

澳新汇市：澳元徘徊于一个月低点附近，新西兰元反弹暂止

对中国政府能够容忍人民币贬值多少的担忧也打压了人气。中国已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率，意在让投资人不要只专注于人民币兑美元的汇率波动。

澳元兑日圆 下跌0.5%至86.56日圆，从本月稍早触及的高点90.71下滑。

投资者在美联储周四公布利率前保持谨慎，也不利澳元。

新西兰元兑美元 报0.6707，距离上周触及的高点0.6782不远。(完)

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全部现汇报价 (翻译 孙国玉/张荻； 审校 戴素萍/杜明霞)

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