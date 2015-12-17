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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 10:54 BJT

澳新汇市：澳新货币下滑，受美联储加息影响

今年澳元已经下跌12%。

美联储预测2016年升息大约100个基点，略微高于许多分析师的预期，使澳元受到打击。

新西兰元兑美元 日内下跌近1%至0.6734美元，上日曾涨至七周高点0.6835。

新西兰国内生产总值(GDP)数据略好于预期，给该国货币带来短暂提振。这个数据令市场愈发认为2016年多数时间该国央行将维持政策不变，评估以往降息影响。

但由于美元全线走强，新西兰元未能守住涨幅。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王丽鑫/王颖)

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