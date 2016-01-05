澳新汇市：澳元与新西兰元兑美元及日圆保持疲弱，关注中国情况

“问题是它能守住多少？因为2016年围绕澳元的情绪非常偏空，很多人预计澳元年内将进一步下跌，”McPhee说。

所有目光都聚焦于中国，因投资者焦急地观察中国当局是否能够阻止最新一轮蜂拥卖潮，以及是否会让人民币进一步贬值以帮助安抚市场。

市场本已担忧大宗商品价格下滑和全球增长，买入避险日圆。日圆兑澳元和新西兰元均跳涨逾2%。

澳元兑日圆 接近三个月低位，报85.62日圆，可能一路回落至9月触及的81.85。

新西兰元兑美元 亦受创，报0.6745美元，隔夜下滑1.1%。BNZ外汇策略师Jason Wong称，新西兰是受挫最重的货币之一。

下一个重大考验是周二稍晚举行的GlobalDairyTrade拍卖会。(完)

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