澳新汇市：降息预期打压新西兰元下跌，澳元走势艰难

新西兰1月建筑许可大降8.2%，企业信心也大幅下滑都拖累新西兰元。

新西兰元兑日圆 因而下挫1%，欧元兑新西兰元 上涨0.7%。新西兰元兑英镑 脱离10个月高位。

澳元兑美元 举步维艰，报0.7120，周五下跌1.4%。

澳元在0.7255-60美元的两个月高位附近遭遇强劲阻力后进行整固，上周曾两次测试该位。支撑位见0.7110美元。

今日公布的澳洲企业库存和企业获利数据令人失望，料拖累周三出炉的国内生产总值(GDP)数据，这也打压澳元。

强劲的日圆买盘推动澳元兑日圆 下跌0.6%至80.70日圆，加元兑澳元 和新西兰元 均跳涨至三个月高位。

下一个重要经济事件将是澳洲央行3月1日举行的月度政策会议。

根据路透对40位经济分析师进行的调查，39位分析师预计澳洲央行3月1日的议息会议，将维持指标利率于2.0%的纪录低位不变。 (完)

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